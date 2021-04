Napoli, su Tagliafico c'è il City ma anche l'Inter segue l'argentino

È stato accostato anche al Napoli il nome di Nicolas Tagliafico, ma il terzino argentino potrebbe il prossimo anno cambiare campionato e trasferirsi alla corte di Pep Guardiola e del Manchester City. Come riportato dal Daily Mail infatti, il club inglese ha intensificato i contatti nelle ultime settimane per anticipare la concorrenza a fine stagione.

Quello di Tagliafico è un profilo che fa gola anche a tanti club italiani che cercano rinforzi in quella zona di campo. Nelle scorse sessioni di mercato, l'argentino che si è rilanciato nelle ultime stagioni con l'Ajax è stato accostato agli azzurri così come all'Inter in Italia, con i nerazzurri di Conte oggi in vantaggio per sostituire sulla fascia Young il prossimo anno.