Napoli, Tagliafico torna nei radar: Giuntoli prova ad affondare il colpo

Il nome di Nicolas Tagliafico di nuovo in orbita Napoli. Di nuovo, si, perché il terzino argentino classe 1992 é un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, che lo aveva segnato sul suo taccio personale già amo fa, dopo l'esperienza del Mondiale 2018 in Russia con l'albiceleste.

Per diverso tempo il club azzurro ci ha provato ma l'arrivo di Tagliafico non si é mai concretizzato per motivi diversi. Secondo Sky Sport ora ci risiamo: il Napoli ha bussato nuovamente alle porte dell'Ajax ma l'affare resta complicato, nonostante il contratto in scadenza nel 2023.