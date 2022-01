Tagliafico dice no al Napoli: l'Ajax tratta solo con il Barcellona

Tutto fermo. Non solo con il Napoli. Ma anche con Aston Villa e Chelsea, le alternative più accreditate. Nicolas Tagliafico dice no agli azzurri, ma anche ai club inglesi: il suo messaggio all'Ajax, che ancora ne detiene il cartellino con un contratto in scadenza nel 2023, è chiaro ed è orientato a sposare quanto prima la causa del Barcellona. 4

Anche nelle ultime ore, infatti, Tagliafico ha ribadito la sua volontà primaria: firmare con il Barcellona già in questo mercato invernale. Ed è proprio con il Barça che l'Ajax sta trattanto in queste ore, secondo le ultime arrivate da Radio Marca. La formula dei catalani per l'affare è uguale a quella originariamente proposta dal Napoli: un prestito fino al termine della stagione con opzione per l'acquisto a titolo definitivo.