Tagliafico, Napoli al lavoro: ma anche il Barcellona è sul terzino

Nicolas Tagliafico sempre nelle idee del Napoli. Il terzino argentino classe 1992 sembra essere, al momento, il primo obiettivo azzurro per il ruolo e in queste ore l'ajax - che ne detiene il cartellino - sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Ma a contrastare le avanzate del Napoli ci potrebbe essere anche un top club europeo come il Barcellona, prossimo avversario di Spalletti in Europa League.

L'ex Independiente è tra i nomi presi di mira dai catalani per rafforzarsi quella posizione di campo, insieme a José Luis Gayá del Valencia e Robin Gosens dell'Atalanta. La concorrenza non manca per il Napoli, visto che anche il Marsiglia potrebbe interessarsi a lui. Tagliafico è in scadenza nel 2023 e lascerebbe già in questa finestra di mercato invernale l'Eredivisie.