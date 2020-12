Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax e della nazionale argentina, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club olandese fino al 2023. Un contratto che però lascerebbe aperti spiragli per il mercato del futuro: come riportato da Olé, infatti, sul nuovo accordo del terzino sinistro sarà presente una clausola per la quale sarebbe possibile cederlo in caso di offerta da parte di un grande club europeo.

Anche per questo diverse squadre europee restano alla finestra. In Italia sicuramente Inter e Napoli, che restano alla ricerca di un terzino a sinistra con quelle caratteristiche. Tagliafico, in Eredivisie dal 2018, aveva diverse pretendenti già nell'ultima estate di mercato, ma anche a causa degli impedimenti dovuti al covid è rimasto con l'Ajax.

