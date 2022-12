Buchanan, c'è la fila: Napoli, Milan e Juve sull'attaccante del Canada

Quello di Tajon Buchanan è destinato a essere uno dei nomi più interessanti sul mercato del 2023. L'esterno offensivo canadese è uno dei gioielli presentati al mondo dal Mondiale in Qatar, viste le sue prestazioni con il Canada, ed è finito anche sul taccuino del Napoli che sta alzando l'attenzione sugli esterni offensivi in vista della prossima estate.

Sulla lista cessioni, infatti, potrebbe finirci il nome di Hirving Lozano e per sostituire il Chucky quello del canadese Buchanan è uno dei nomi più interessanti secondo Giuntoli. L'esterno in forza al Brugge costa 15 milioni al momento, ma presto il prezzo potrebbe salire a causa dell'interesse di tante big: secondo Voetbal Nieuws infatti il classe '99 piace anche a Milan e Juventus in Italia, oltre a diversi club della Premier League.