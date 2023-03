Il Tar Campania ha emesso un nuovo decreto, sempre firmato dal giudice Maria Abruzzese: annullata la sospensiva di sabato 11 marzo, stop alla trasferta dei tifosi dell'Eintracht Francoforte a Napoli in occasione della Champions League.

Questa decisione è stata adottata sulla base di nuovi elementi forniti dalle forze dell'ordine, cioè sui rischi di scontri tra le due tifoserie dopo gli incidenti che si erano verificati in occasione della gara d'andata.

Intanto un nuovo ricorso al Tar Campania è stato presentato dall'Eintracht Francoforte contro il provvedimento adottato ieri dal prefetto di Napoli Claudio Palomba che già prevedeva il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Francoforte. Si tratta del secondo provvedimento in pochi giorni adottato dal prefetto di Napoli con l'obiettivo di prevenire rischi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli dei tifosi della squadra tedesca. Il primo provvedimento, che vietava la vendita dei biglietti a tutti i cittadini tedeschi, è stato sospeso - e poi reintegrato - dal Tar Campania che aveva accolto in un primo momento il ricorso del club tedesco, difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali e Daniele Labbate. Nelle motivazioni si faceva riferimento alla «sproporzionalità» della misura anche in riferimento all'imposizione del divieto «a tutti i cittadini tedeschi, più di 80 milioni di persone, senza ipotizzare neppure la possibilità di concentrare l'inibitoria su più immediate e identificate fonti di pericolo».

Ieri, al termine di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Napoli ha adottato un nuovo provvedimento limitando il divieto di vendita dei biglietti ai soli residenti nella città di Francoforte. Il pool di avvocati dell'Eintracht ha presentato oggi una nuova istanza cautelare per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della misura.