Gli occhi del Napoli non si staccano dal talento di Nuno Tavares: secondo quanto riportato da O Jogo in Portogallo, il club azzurro è in prima fila per l'esterno sinistro portoghese che ancora non trova la giusta continuità con il Benfica. Tanti sono gli interessamenti di mercato, in primis quello degli azzurri che pensano alla prossima finestra estiva.

Dal canto suo, il Benfica aspetta solo l'offerta giusta: il club portoghese può lasciar partire il terzino in estate per la cifra migliore e spera nell'asta di mercato. Oltre al Napoli, infatti, anche Newcastle e Burnley seguono il calciatore dalla Premier League. Tavares vorrebbe giocare la Champions il prossimo anno ma soprattutto vorrebbe continuità vista la continua alternanza che vive a Lisbona.

