Siamo vicini al popolo albanese colpito nella notte da un violento terremoto 🇦🇱 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 26, 2019

Il tremendoche nelle prime ore del giorno ha messo in ginocchio l'Albania non è passato inosservato a. In tutto il Sud Italia scosse minori si sono susseguite ed anche in città l'evento è stato avvertito così come in Puglia, in Calabria, sulla costa adriatica.In queste concitate ore anche ilha voluto testimoniare la sua vicinanza. «Siamo vicini al popolo albanese colpito nella notte da un violento terremoto» il tweet azzurro. Nella rosa napoletana anche il capitano della nazionale albaneseche sui social ha scritto «Spero che tutti stiate bene», impegnato nella trasferta di Liverpool.