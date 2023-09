Cheddira per i terremotati del Marocco: l'attaccante di proprietà del Napoli dona il sangue

Walid Cheddira protagonista del terribile sisma che ha scosso il suo Marocco nelle ultime ore. L'attaccante di proprietà del Napoli, insieme con i compagni di nazionale, ha donato il sangue oggi per le popolazioni colpite dal sisma.

«Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio paese. Vivere questi momenti non è facile per tutti. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai feriti, che Allah li benedica» aveva scritto l'attaccante in prestito a Frosinone sui social.