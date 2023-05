De Laurentiis rilancia: «Ora la Champions, arbitri permettendo»

«Speriamo che oggi sia iniziata una nuova era per vincere il prossimo anno, e il successivo ancora. Ma adesso noi dobbiamo vincere la Champions League, e ci proveremo se gli arbitri non ci fermeranno». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla Cbs dopo lo scudetto azzurro.

De Laurentiis giosce con i tifosi del Napoli ma non nasconde il rimpianto per l'eliminazione ai quarti della Champions League: «La reazione del pubblico - ha detto dopo aver visto al partita al Napoli ieri, al Maradona - è straordinaria, la si può sentire. Adesso dobbiamo vincere la Champions League, perché quest'anno penso che in quel torneo siamo stati i più forti e solo per il pessimo arbitraggio in entrambe le partite siamo usciti. Ma questo è il calcio, questa è la Uefa, questo è il mondo, quindi ci riproveremo l'anno prossimo e ancora negli anni successivi».