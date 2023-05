Il sarcasmo della Juventus: «Dopo i tanti complimenti a noi, non potevamo esimerci»

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci: congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto»: attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha voluto complimentarsi con il club partenopeo che si è da poco laureato campione d'Italia.

«Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato». Il Milan, che ha eliminato il Napoli ai quarti di finale della Champions League, si è complimentato così, via Twitter, con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d'Italia.

«Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo scudetto». Lo ha detto il CEO Sport dell'Inter Giuseppe Marotta, complimentandosi con il Napoli per la vittoria dello scudetto.

«Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!». L'Empoli ha celebrato così, su Twitter, il titolo di campione d'Italia ottenuto dal Napoli del suo ex allenatore Luciano Spalletti.

«La classifica dopo 33 giornate. Complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto». La Lazio si è complimentata così col Napoli per la vittoria del campionato. I biancocelesti sono stati gli ultimi ad 'arrendersi' ai partenopei; la classifica vede il Napoli in testa, dopo 33 giornate, con 80 punti, Lazio seconda con 64.