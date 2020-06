LEGGI ANCHE

Una vita insieme con addosso la maglia rossonera del Milan, ma oravorrebbe vedere l'ex compagnoanche con i colori azzurri delche allena. Questa l'indiscrezione che arriva da ESPN Brasile, con il difensore brasiliano che lascerà ildopo otto anni e non ha ancora deciso dove continuare., 36 anni a settembre, sembra convinto di voler restare in Europa per chiudere la carriera, vanificando le speranze dei club brasiliani che avrebbero voluto metterlo sotto contratto. Il ritorno al Milan può essere una opzione - più volte il difensore ha ricordato l'amore per i colori rossoneri -, ma ora anche Gattuso è interessato a lui e potrebbe tentare di portare al'ex compagno di squadra in caso di cessione dinella sessione di mercato estiva.