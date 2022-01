Thiaw, c'è anche il Napoli ma il Milan parte in pole position

È il primo obiettivo del Milan per questo gennaio, ma su Malick Thiaw ci sarebbero anche le attenzioni del Napoli. Oltre che di mezza Europa. A riportarlo in Germania è Sport 1: gli azzurri sarebbero interessati al giovane difensore tedesco (ma con anche passaporto finlandese) che sembra essere diventato nelle ultime ore il preferito di Maldini per i rossoneri.

Thiaw è un centrale roccioso ma con una duttilità tattica già vista in Bundesliga con la maglia dello Schalke, dove è arrivato nel 2015 e ha fatto tutta la trafile prima dell'esordio in prima squadra. Se il Milan non riuscisse a concretizzare l'accordo già ora, il Napoli potrebbe pensarci per il prossimo giugno. Sul difensore ci sarebbero anche Liverpool e West Ham.