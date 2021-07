Raiola offre Thuram jr al Napoli ma il prezzo spaventa gli azzurri

Quanti estimatori per Marcus Thuram, il 24enne figlio dell'ex difensore francese di Parma e Juventus che si è fatto apprezzare tanto nelle ultime stagioni con addosso la maglia del Borussia Moenchengladbach. Una maglia che potrebbe cambiare il prossimo anno: secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, l'agente del calciatore francese Mino Raiola starebbe pensando a una cessione in questa sessione estiva di mercato e avrebbe offerto Thuram in giro per l'Europa, anche al Napoli.

Napoli e roma sarebbero le società interessate in Italia e a cui Raiola avrebbe proposto l'affare. Una mossa, però, che significherebbe spendere almeno 25 milioni di euro, cifra da cui il Moenchengladbach partirebbe in caso di cessione. Thuram piace anche in Premier League e al Borussia Dortmund, con Rose che lo prenderebbe per sostituire il partente Sancho. Nell'ultima stagione, l'attaccante ha messo insieme 40 partite con 11 gol.