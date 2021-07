«Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare». Questa la definizione che la famosa enciclopedia Treccani fa del «tiraggiro», il colpo da maestro esportato in tutto il mondo - e diventato famoso nelle ultime settimane dopo le ottime prestazioni all'Europeo vinto - dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il nuovo «vocabolo» è spuntato in queste ore ed è consultabile sul sito web dell'enciclopedia.