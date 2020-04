LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampo delpotrebbe dover salutare qualcuno a fine stagione, viste le tante voci di mercato che da mesi rincorrono, ecco perché Cristiano Giuntoli resta vigile sul mercato nel caso in cui dovesse integrare il reparto al via della prossima stagione. Oltre al nome di Kessié venuto fuori nelle ultime settimane, in Francia rilanciano l'interesse azzurro per Corentin Tolisso Il mediano francese piace da sempre ache lo segue già da prima del suo approdo al. Con i tedeschi, però, la storia d'amore del centrocampista sembra stia per finire: i tanti guai fisici e le gerarchie nuove possono portarlo sul mercato. Una cedibilità che, secondo FootMercato, ha fatto drizzare le antenne anche ai club italiani:, Inter e anche il Napoli sono disposte a chiedere informazioni su di lui, ma c'è da registrare anche la concorrenza dei club inglesi, Manchester United esu tutti.