Tolisso è di nuovo in vendita: torna nei radar del Napoli?

L'arrivo di Julian Nagelsmann può significare mezza rivoluzione per il Bayern Monaco in questa estate di mercato, tra i tanti profili pronti a essere messi in lista cessioni anche quello di Corentin Tolisso, centrocampista francese del 1994 che quattro stagioni fa aveva sposato la causa tedesca dopo essersi messo in mostra in Francia con il Lione.

Giuntoli lo ha sempre seguito quando militava in Ligue 1 e ora che il suo nome è nuovamente sul mercato potrebbe essere di nuovo interessato viste le necessità della mediana napoletana: secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, sia Napoli che Juventus potrebbero essere destinazioni per Tolisso che viene valutato nel frattempo almeno 20 milioni di euro dal Bayern.