Nessuna presenza in questi primi sei mesi dopo un ritorno alla base che non aveva deciso in prima persona, quindi la possibilità di cambiare aria. Lorenzo Tonelli cerca casa e soprattutto una nuova squadra da cui ripartire. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è inserito in modo deciso nela corsa al difensore azzurro anche ilI sardi proveranno a convincere subito il Napoli per aggiungereal proprio reparto difensivo, un elemento di qualità ed esperienza che farebbe molto comodo., attuale ds dei sardi, ha conosciuto già all'Empoli Tonelli e sa quanto può dare alla causa cagliaritana.