LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era arrivato anell'estate del 2016, ma non ha mai realmente avuto continuità in azzurro. Eppure il suo segno Lorenzo Tonelli l'ha lasciato, un po' in campo e un po' fuori, facendosi apprezzare sempre dalla tifoseria e pronto quando chiamato in causa per scendere sul terreno di gioco. La sua cessione alla, ora, è cosa fatta, così il centrale di difesa ha voluto salutare Napoli e la sua gente.«Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato» - ha scritto sui social- «Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo! Porterò sempre Napoli nel cuore», ha concluso.