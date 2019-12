LEGGI ANCHE

11 - Here is the Serie A best XI of the last #decade based on Opta data. Constellation.#Opta2010s pic.twitter.com/xBQecC8UCv — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 31, 2019

Dieci anni volati via tutti d'un soffio, comandati dallapigliatutto e raramente con altre squadre protagoniste: ildell'ultimo scudetto, la Lazio e ilnelle Coppe nazionali che hanno saputo interrompere l'egemonia bianconera. Così si è formata la Top 11 di Serie A dell'ultima decade, riportata questa mattina da Opta Italia e che vede nella formazione tre calciatori passati da Napoli.Il primo è, tre stagioni in azzurro e oggi alla Juventus. Il Pipita ha tagliato il record dei 36 gol in un solo anno di Serie A proprio al San Paolo nel 2016. Dietro di lui l'ex capitano napoletano- passato in Cina un anno fa - e poi Kalidou Koulibaly a comandare la difesa. In squadra anche Buffon, Alex Sandro, Vidal e Bonucci dalla Juve, poi Maicon, Pirlo a metà tra bianconero e rossonero, Di Natale e Papu Gomez, stella dell'Atalanta.