A guardare le spalle di tutti, come al solito. Alex Meret sta facendo cose ottime in maglia, nonostante le difficoltà del periodo dei suoi, attestandosi tra i migliori nel ruolo non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa. Il giovane portiere azzurro è stato quasi sempre impeccabile nelle sei gare europee disputate sin qui, sollevando le attenzioni dell'intero continente.Così Meret è stato inserito dall'Uefa nella formazione dei migliori giovani che stanno giocando laancora in corso. Il portiere delguida la difesa di una squadra che ha già tanto talento con Berge e Dani Olmo in mediana, l'interista Lautaro e- neo acquisto del Borussia Dortmund affrontanto anche dagli azzurri in Europa - in attacco.