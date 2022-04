Top 11 serie A: Insigne, Di Lorenzo e Rrahmani nella formazione ideale

È stato pubblicato in queste ore il nuovo studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - sul rendimento dei migliori giocatori in giro per i campionati europei. Nonostante la flessione delle ultime due gare giocate, ci sono tre azzurri tra le categorie prescelte: in difesa eccelle Giovanni Di Lorenzo, il migliore tra i registi arretrati, così come Amir Rrahmani, tra i top in Italia per le qualità aeree mostrate in questo campionato con gli azzurri.

C'è anche Lorenzo Insigne nella lista dei migliori: il capitano azzurro è stato inserito nella speciale graduatoria come miglior shooter creator. ovvero quel giocatore capace di creare dal nulla azioni pericolose e tiri verso la porta avversaria. Tra i giocatori premiati, predominio di Milan e Inter, con un solo calciatore della Juventus (Cuadrado) e uno della Lazio (Acerbi).