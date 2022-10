Spalletti nella Top 50 degli allenatori: è 27esimo dietro Pioli e Gasperini

«Il suo Napoli è una delle squadre più in forma d'Europa, che batte i giganti in Champions League e guida la maratona dello Scudetto con una splendida idea di calcio». È questa la motivazione che si legge accanto al nome di Luciano Spalletti all'interno di FourFourTwo, la nota rivista specializzata internazionale che come ogni anno propone la classifica dei migliori allenatori in circolazione in Europa.

C'è anche il toscano nella Top 50 del 2022, l'allenatore azzurro è alla posizione numero 27 dopo un anno e passa di Napoli: «Ora tutti i tifosi neutrali tengono al suo Napoli verso lo scudetto» si legge. Al primo posto della classifica resta Pep Guardiola, secondo l'ex Napoli e campione della Champions in carica Carlo Ancelotti, con il podio chiuso da Jurgen Klopp. Tra gli italiani, Antonio Conte è al quarto posto, Stefano Pioli è quinto dopo lo scudetto ma anche Roberto Mancini (18) e Gian Piero Gasperini (23) sono davanti a Spalletti.