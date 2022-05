Torino-Napoli 0-1, azzurri corsari con Fabian rinsaldano il terzo posto

Il Napoli batte 1-0 il Torino nel primo anticipo del sabato della 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match la rete di Fabian Ruiz al 73'. Al 60' rigore di Insigne parato da Berisha. In classifica gli azzurri consolidano il terzo posto salendo a quota 73, 4 lunghezze in più della Juventus; i granata restano sono invece decimi con 47 punti.

Equilibirio e poche emozioni in avvio, fino al 7' quando Belotti impegna seriamente Ospina che salva gli azzurri. Risponde un tentativo di Anguissa dalla distanza, tiro di poco al lato. Al 21' punizione pericolosa di Mertens deviata in angolo. Termina così, con pochissime emozioni, il primo tempo.

Nella ripresa Mertens ci prova subito ma manca la porta. Al 58' Osimhen s'invola in area, serve Dries che viene atterrato in area: calcio di rigore. Sul dischetto al 60' va Insigne che si fa parare il tiro da Berisha. Poco dopo è Belotti che si divora la rete del vantaggio. Entrano Politano e Zielinski. La svolta arriva al 73' quando Fabian in slalom segna un grande gol. Il Napoli a quel punto stringe i denti, entrano Lobotka ed Elmas. Nel finale spazio anche per Petagna al posto di Osimhen, nervoso.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric