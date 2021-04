Napoli, c'è l'aggancio Champions: 2-0 al Torino, arriva il quarto posto

Il Napoli batte 2-0 il Torino nel primo posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match le reti di Bakayoko all'11' e Osimhen al 13'. All'87' espulso Mandragora per doppia ammonizione. In classifica gli azzurri agganciano Milan e Juventus al terzo posto con 66 punti, mentre i granata restano fermi a quota 31 in 16/a posizione insieme a Cagliari e Benevento.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Torino-Napoli,live tweet di Anna Trieste SPORT Torino-Napoli,le immagini più belle del match SSCNAPOLI Torino-Napoli, vota il migliore LO STUDIO Napoli, è Insigne l'azzurro più fedele:in A solo... IL MERCATO Napoli e Mandragora, tanta stima:«Ci aspettiamo una...

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Toro ci prova subito in avvio con Verdi, para Meret. Spazi interessanti per Osimhen che non sfrutta a dovere la susseguente azione. Il Toro si abbassa molto per il gran possesso palla degli azzurri ma si fa vede in area con Belotti e Sanabria. Osimhen ci riprova poco dopo e coglie l'esterno della rete. Il gol sembra essere nell'aria e se lo inventa al 10' da fuori area Bakayoko con un bolide che trafigge Sirigu. Manco il tempo di esultare che il Toro sbilanciato in avanti si fa prendere in contropiede da Osimhen che beffa i granata per il 2-0. E' una mazzata per il Toro; il Napoli gioca bene e potrebbe dilagare in un paio di occasioni. Clamorose le chance di Zielinski e Politano. Ci prova pure Rrahmani di testa, di poco fuori. Poi è riscossa Toro, che sfiora il gol con Osimhen che salva sul limite della porta. Dopodiché è Meret a salvarla in angolo. Al 38' incredibile palo interno di Zielinski, gol sfiorato di pochissimo. Risponde Belotti con un bel tiro fuori. Quindi a Bemer a provarci di testa. Il primo tempo termina col doppio vantaggio.

Nel secondo tempo nessun cambio e la battaglia prosegue. Ansaldi si rende pericolosissimo in contropiede e Meret che salva di piede sull'argentino. Quindi è Mandragora a provarci. Replica Politano il cui tiro è deviato in area. Va alla conclusione anche Osimhen ma Sirigu c'è. Entrano Lozano e Mertens tra gli azzurri. Al 59' palo clamoroso di Insigne su tiro a giro. Il Napoli col passare dei minuti è meno lucido e rischia in un paio di circostanze. Il break è di Insigne che tira debolmente in porta. Koulibaly salva un quasi gol granata sulla linea. Si soffre all'Olimpico, sotto la pioggia. Occasionissima Mertens-Osimhen che il terreno bagnato non favorisce al 79'. Fuori il nigeriano, dentro Petagna. Quindi è ancora Mertens a mangiarsi il terzo gol. Anche Lozano al festival dei tiri, devia Sirigu. Entrano Elmas e Fabian. Mertens ci riprova col pallonetto, alto. All'85' per doppio giallo espulso Mandragora. Dunque è Elmas a divorare un altro gol a tu per tu con Sirigu. Sotto il diluvio il match scivola via. Tre punti fondamentali per la corsa Champions degli azzurri.

TORINO (3-5-2)

39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti.

A disposizione: 25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 4 Lyanco, 7 Lukic, 8 Baselli, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 26 Bonazzoli, 27 Vojvoda, 29 Murru, 77 Linetty, 99 Buongiorno. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrhamani, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 4 Demme, 5 Bakayoko; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 11 Lozano, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.