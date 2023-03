Torino-Napoli 0-4: azzurri favolosi davanti a 10mila napoletani

Inviato a Torino



Il Napoli vola sempre più verso lo scudetto: un'altra vittoria schiacciante, un altro trionfo: 4-0 a Torino. Osimhen è straripante, segna una doppietta e sale a quota 21 in campionato, 25 reti in totale in stagione.

Vola a colpire sul calcio d'angolo di Zielinski in avvio di partita e poi sale ancora in cielo per la terza rete azzurra sulla pennellata perfetta di Olivera. A segno anche Kvaratskhelia, altro grande protagonista del match che ci guadagna e trasforma il calci di rigore a regala tanti sprazzi di classe pura. L'ultima rete la firma Ndombele, entrato dalla panchina e bravissimo ad inserirsi e colpire sull'assist perfetto di Osimhen.

Un Napoli stellare che segna in tutti i modi, da palla inattiva, con azione avvolgente e cross e con una percussione centrale: il Toro regge solo all'inizio chiamando a due interventi non semplici Meret. Poi sul doppio vantaggio la squadra di Spalletti prende stabilmente il comando del match e non molla più nulla: tutti perfetti, tutti protagonisti, a partire dal solito sontuoso Kim in difesa che chiude di tutto.

A centrocampo il solito mago Lobotka che detta i tempi in regia e le due mezzali Anguissa e Zielinski, perfette a coprire e a partire palla al piede. Meccanismi perfetti in tutti i reparti e una vittoria nettissima, la dodicesima in trasferta, record per i 5 campionati top d Europa. In campionato ora i successi sono 23, 30 quelli in totale in stagione con le sette vittorie in Champions League.

Una squadra favolosa, da sogno, un altro trionfo davanti a 10mila napoletani, festa grande per tutta la partita e al fischio finale