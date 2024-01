Torino-Napoli 3-0, Meluso chiede scusa: «La squadra è irriconoscibile»

«Walter Mazzarri è venuto nello spogliatoio. Abbiamo fatto una piccola riunione con lui e poi abbiamo parlato con la squadra». Questo il post Torino-Napoli per il club azzurro, nel momento più basso della sua stagione, come confermato dal direttore sportivo azzurro Mauro Meluso: «È stata una partita brutta, ci scusiamo con i nostri tifosi qui e anche quelli che ci hanno seguito a distanza. La squadra è irriconoscibile, stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare il gruppo e tornare alla nostra normalità che in questo momento non c’è anche a causa di tanti infortuni o assenze come quelle di Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa. Non sono giustificazioni ma ci fanno analizzare a 360° il momentaccio».

«Ma chi gioca a Napoli è un calciatore da Napoli. Al di là delle assenze, devono supplire nel migliore dei modi. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma se avessimo segnato una delle due occasioni con Raspadori magari sarebbe andata diversamente. Mazzocchi ha fatto una cavolata per eccesso di foga, ma un minuto prima aveva fatto una buonissima cosa», ha continuato Meluso a Dazn. «Non possiamo più andare avanti così, le responsabilità è giusto che se le prenda anche chi va in campo.

Ritiro? Domani ci ritroviamo a Castel Volturno e vedremo se e come andare in ritiro. L’allenatore gode della massima fiducia di tutti, società e squadra, non c’è nessuna riflessione su di lui».