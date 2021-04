Bakayoko all'improvviso: il lampo di Baka come Zidane

Dopo la scoppiettante vittoria con la Lazio erano in molti ad attendersi, per il posticipo pomeridiano del lunedì col Torino, una partita altrettanto caparbia. Del resto, diciamolo apertamente: la musichetta dell'Europa League fa schif e tutti quanti non vediamo l'ora di risentire quella bella sinfonia basata sulle note di Handel che ha reso il San Paolo/stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo stadio più lirico del mondo. Tuttavia, nessuno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati