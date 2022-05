Torino-Napoli in diretta dalle 15 Spalletti conferma tutti i big

Nonostante che l'obiettivo Champions League sia stato già raggiunto, Luciano Spalletti vuole comunque ad ogni costo che la sua squadra mantenga la concentrazione giusta per andare avanti fino alla fine con il passo sicuro. In effetti il Napoli un obiettivo minimo continua ad averlo ed è la conquista del terzo posto in classifica. La Juventus è sempre minacciosa e anche per i bianconeri piazzarsi alle spalle di Milan e Inter e davanti al Napoli è sicuramente un motivo di orgoglio. Spalletti ha dunque caricato la sua squadra affinché realizzi tre vittorie nelle gare che mancano alla fine del campionato. Vincere oggi a Torino, poi in casa con il Genoa e infine a La Spezia darebbe la certezza di conquistare il terzo posto.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric