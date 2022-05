Torino, Juric pensa al futuro: «Al Napoli concesso troppo»

Bisognava chiudere bene la stagione, ma il Torino di Ivan Juric non riesce a strappare punti al Napoli nella penultima sfida casalinga dell'anno. «Non siamo andati male ma nemmeno bene. Mi aspettavo di più in alcune situazioni e abbiamo concesso troppo al Napoli. Siamo stati nel mezzo e non abbiamo fatto gol quando potevamo, pur avendone le occasioni» ha spiegato l'allenatore granata.

«Ricci deve alzare il suo livello se vuole giocare con continuità. Si è messo in discussione e ci sta lavorando» ha continuato Juric a Dazn. «Oggi siamo stati meno concreti in mezzo al campo, abbiamo rubato meno palloni al Napoli: possiamo alzare il livello tecnico ma anche riconquistare il pallone è importante. Alzare l'asticella il prossimo anno? Deve deciderlo la società. Quest'anno è stato molto positivo in tante cose, abbiamo costruito una squadra giusta e tosta, potevamo fare ancora più punti. Ma non è stato facile, ora ci possiamo sedere a tavolino e capiremo il club cosa vuole fare. Per alzare l'asticella devi prendere calciatori forti: i tifosi ci chiedono questo, non possiamo galleggiare a metà classifica. Almeno dovremmo provarci».