Kvaratskhelia, ancora un record: il georgiano come Diego

Un altro gol oggi contro il Torino, il terzo su rigore della sua stagione. Khvicha Kvaratskhelia è ancora record: come riportato da Opta Italia, il georgiano del Napoli (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi del centrocampista brasiliano Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).

