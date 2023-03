Torino-Napoli live, parla Spalletti: «Stiamo concentrati, sarà difficile»

Torino-Napoli, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 19 marzo, alle ore 15:00. L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A è datata 1 marzo 2015 (1-0 con rete di Glik): da allora in 15 partite con quattro pareggi e ben 11 vittorie campane, tra cui quelle nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo - i campani non sono mai rimasti nella loro storia 16 partite di fila imbattuti contro i granata nella competizione.