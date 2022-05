Torino-Napoli, ultimo allenamento: recuperano Di Lorenzo e Anguissa

Ultimo allenamento di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti. Stasera la partenza verso Torino per la prima delle ultime tre partite della stagione. Ad assistere all’allenamento mattutino ancora il presidente Aurelio De Laurentiis, che dalla scorsa settimana segue i suoi azzurri e ieri sera era a cena con dirigenza e calciatori a Pozzuoli.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono arruolabili per la sfida di domani a differenza di Ghoulam, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare.