Piove sul bagnato. Davvero, povero Walter Mazzarri. Non solo rimedia la squalifica di una giornata per lo scatto d'ira nella gara con il Monza, stufo di veder preso a calci il suo pupillo Kvara dopo che all'Olimpico nessuno si era indignato per il faccia a faccia con Mourinho, ma adesso deve fare i conti pure con l'infortunio di Alex Meret che per almeno 40 giorni non sarà disponibile. Gli è stato diagnosticato una lesione muscolare di II grado e quindi sarà out a lungo: meno male che a gennaio c'è aria di resurrezione e che Gollini che ha accusato quattro giorni fa per un risentimento alla caviglia, ieri a Castel Volturno sembrava scattante e reattivo come un gatto. Anche perché altrimenti bisognava affidarsi a Contini per la trasferta di Torino (che pure, nei pochi minuti in campo venerdì scorso, sensazioni negative non ha dato).

APPROFONDIMENTI Napoli, gennaio ti fa bello: solo la Juve fa meglio nel primo mese dell'anno Mazzocchi ha scelto il numero 30 Mazzarri e il Toro: quando sognava di ripetere il ciclo del suo Napoli

Alla ripresa della preparazione, dopo tre giorni di vacanza, Mazzarri si ritrova perseguitato da qualcosa di simile ai flagelli biblici. Troverà a Torino almeno tremila tifosi ad attenderlo domenica pomeriggio. Ma per rigenerare l'organismo azzurro servono anticorpi che fino ad adesso non hanno fatto la loro apparizione. Vero, verrà aggregato Mazzocchi, che già oggi potrebbe allenarsi a Castel Volturno ed è probabile che sarà persino convocato per la trasferta di domenica. Sembra che tutto sia contro e l'emergenza (Anguissa ha raggiunto la sua nazionale) potrebbe anche spingere Walterone alla prima rivoluzione tattica della sua breve era, perché l'emergenza potrebbe suggerire un assetto che recupera la solidità del 3-5-2 o un 4-4-2. Qui non si tratta di rinnegare il piacere del palleggio, ma i tre punti contro i granata sono essenziali per evitare il rischio per Mazzarri di finire nel tritacarne dell'incertezza: dunque, possono arrivare anche in contropiede. Perché sa bene il tecnico di San Vincenzo che così non può andare avanti, nonostante gli alibi, le assenze e le scuse di De Laurentiis. Ripiegare nel 3-5-2 o in qualcosa d'altro pure è una idea, certo serve un assetto che rispetta di più l'idea di calcio solido di Mazzarri. Occhio, in questo clima di emergenza, possibile pure che Mazzocchi possa essere piazzato a destra e si possa spostare Di Lorenzo il tuttofare come centrale. Se non addirittura a centrocampo, in una metamorfosi che pure piaceva tanto a Spalletti. In queste condizioni, dal cilindro magico tutto può uscire. Con una pazienza da Giobbe, sperando che i flagelli biblici siano finiti, ma certo l'altro dilemma è lì in attacco, con il mal di pancia di Simeone con cui fare i conti. Un'altra panchina, senza Osimhen che avrà la testa alla Coppa d'Africa fino all'inizio di febbraio, come verrà vissuta?

In ogni caso, Mazzarri sa che tra Torino e la Salernitana c'è in gioco anche il suo destino: la fiducia di Aurelio De Laurentiis non è illimitata anche se prima della Supercoppa difficile mettere mano e ipotizzare un cambiamento. Però, servono sei punti prima di Riad. Certo, anche la gratitudine del patron non è a tempo indeterminato: a Walter non può che dire grazie perché è stato l'unico ad accettare un contratto da sette mesi. Ma è chiaro che contano i risultati. Solo quelli. Anche vedere nel vecchio Olimpico di Torino, in panchina, a guidare il Napoli Nicolò Frustalupi lascia perplessi: era l'allenatore degli azzurrini della Primavera scivolati in serie B lo scorso anno tra mille polemiche e mille delusioni. Motivo per cui, anche su spinta del responsabile del settore giovanile Grava (adesso nello staff di Walter con Frustalupi), è stato deciso di non continuare con lui. Ora è il vice di Mazzarri e la sua squalifica lo porta alla guida del Napoli campione d'Italia. Un altro paradosso della stagione. Mazzarri andrà a Torino convinto di poter dare una svolta alla sua stagione. E in queste ore lavora ai fianchi la squadra, anche ricorrendo a vecchi trucchi come quello di far leggere ai giocatori giudizi e valutazioni poco simpatici nei confronti della squadra: vedete cosa pensano di noi? Li dobbiamo smentire. È piena crisi. E qualcosa dovrà pur fare, per non esserne travolto.