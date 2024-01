Torino-Napoli, probabili formazioni: Politano ancora a parte, è allarme Gaetano

Il Napoli è pronto a rituffarsi nella sua stagione, il campionato riprenderà domenica con la trasferta piemontese in casa del Torino che sarà la prima del 2024 per la squadra di Walter Mazzarri. Ancora alle prese con i troppi guai che arrivano dall'infermeria.

Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, anche questa mattina Matteo Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. L'esterno resta in dubbio per la trasferta in casa dei granata, così come in dubbio potrebbe esserci anche Gianluca Gaetano, che questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in campo.