Torino-Napoli, Demme playmaker e in difesa tocca a Rrahmani

Ancora indisponibile Ospina che prosegue con le terapie. Gattuso per la trasferta contro il Torino ritrova Demme che ha scontato il turno di squalifica contro la Lazio e lo rilancia titolare dal primo minuto contro i granata. Indisponibile invece per squalifica Manolas, al suo posto il favorito in difesa è Rrahmani per giocare in coppia con Koulibaly.

Il tecnico sta ragionando sull'attacco dove potrebbe cambiare qualcosa rispetto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati