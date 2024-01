La Mazzarri's list. Sembra una specie di valle di lacrime questa vigilia che porta allo stadio del Grande Torino. L'elenco di quelli che non ci sono è stretta tra le mani di Walterone: l'ha scritta a penna, per timore di potersi dimenticare di qualcuno. L'Epifania tutte le feste porta via, non certo i problemi e i guai. Il quarto posto è a portata di mano, dopo la frenata della Fiorentina in casa del Sassuolo. Ma è una viglia tutta piena di bende e di cerotti, svuotata causa infortuni e per via di quella maledetta coppa d'Africa di molti dei suoi principali requisiti tecnici, attraversata da qualche inquietudine ambientale di troppo. È in piena emergenza, il Napoli, è evidente. E le strade adesso sono due: piangersi addosso o reagire. Il tecnico sembra intenzionato a puntare sul tradizionale 4-3-3: ha lasciato intendere che alla difesa a cinque non tornerà né ora né mai. Peraltro è senza mezza difesa, perché anche Ostigard è finito ko per una gastroenterite, dopo Olivera e Natan. Contati, insomma. Dunque: linea a quattro e meno male che Juan Jesus si è (quasi) miracolosamente ripreso e ieri è allenato regolarmente. Esordio di Mazzocchi solo strada facendo, certamente non all'inizio, nonostante le sue brillanti condizioni anche atletiche.

Cajuste torna titolare nel pomeriggio. Ma le alternative nella terra di mezzo sono praticamente inesistenti per Mazzarri che sperava di tornare a Torino in bel altre condizioni. Lo svedese avrà licenza di sganciarsi in avanti. Cercava un'occasione così: la sua esperienza nel Napoli è stata finora al di sotto delle attese. E il primo ad essere deluso è proprio lui. Un ambientamento complicato, il ruolo di riserva che non avrà gradito: l'assenza di Anguissa lo rilancia nel bel mezzo di un ciclo terribile. Cajuste dovrà solo rispondere presente.

Simeone partirà dalla panchina, ma sarà sicuramente utilizzato a partita in corso. Accanto a Raspadori se il risultato non dovesse sbloccarsi, in sostituzione di Jack se le cose dovessero mettersi bene. In ogni caso per molte seconde linee questo è il momento per il rilancio: anche per Lindstrom, per esempio, che sicuro sarà tra i primi a entrare nel secondo tempo. E certo non può deludere come ha fatto fino ad adesso. È stato un investimento da 30 milioni di euro. E deve dare risposte. Così per alcuni dei cosiddetti rincalzi c'è l'occasione di scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico. Lindstrom è uno di questi, anzi è il primo di questi. Perché tra i numerosi dubbi che il tecnico si porta dietro in merito ai giocatori con cui sostituire gli assenti, una certezza c'è: riguarda appunto la sua presenza. Il tridente è completato da Politano (pienamente recuperato dall'affaticamento) e Kvaratskhelia. In panchina ci sarà Nicolò Frustalupi, l'allenatore della Primavera del Napoli lo scorso anno precipitata in serie B. Oggi pomeriggio sarà sulla panchina dei campioni d'Italia. È il calcio, bellezza