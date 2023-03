Torino-Napoli, niente sos appagamento per Spalletti: «La squadra ha fame»

Quattro gol in casa del Torino non sono da tutti. Sono da Napoli, però. «Abbiamo sempre fame di fare le cose, la squadra lo evidenzia sempre. È l'ennesima volta che parlo ai calciatori perché temo che ci possa essere un po' di appagamento e per l'ennesima volta mi dimostrano che non è così. Chi ha fame non ha sonno, lo ricordiamo sempre» le parole di Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri vincenti anche in casa dei granata prima della sosta di campionato per le nazionali.

«Agli occhi di tutti ci sono i tacchi di Kvaratskhelia e i gol di Osimhen, ma prima di arrivare lì c'è il lavoro di altri calciatori come Di Lorenzo, che ha fatto una partita stratosferica. È un leader, come tanti altri, e calciatori così riescono a infondere tranquillità a tutti i compagni» ha continuato Spalletti a Dazn «I colpi di testa sono nell'arsenale di armi di Osimhen, ha quelle qualità. I miei fedelissimi? Anguissa e Kim hanno la capacità di farsi trovare sempre pronti, te ne privi difficilmente, ho visto pochi calciatori come Min Jae negli anni precedenti».