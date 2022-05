Spalletti non pensa al nuovo anno: «Scudetto? Il futuro è martedì»

Il terzo posto oggi è un po' più saldo. Il Napoli sbanca Torino e conferma i gradi di squadra da alti livelli in trasferta, allungando la striscia positiva dopo il successo contro il Sassuolo. «Siamo stati bravi sul gol: abbiamo pressato tanto e poi Fabian ha una sorta di mazza da golf quando va a tirare, è precisissimo» le parole di Luciano Spalletti al termine del match. «Nel primo tempo abbiamo sofferto perché loro sono bravi e aggressivi, nella ripresa siamo riusciti a farla girare più spesso e a giocare come volevamo».

«Scudetto il prossimo anno? Dobbiamo ancora finire questo campionato...Ieri non sono intervenuto in conferenza per dare merito al mio staff, volevamo dare valore per rendere poi speciali anche le ultime partite e farli sentire ancora più importanti» ha continuato Spalletti a fine partita. Adesso le sfide contro Genoa e Spezia per chiudere la stagione. «Il futuro per noi è il prossimo allenamento, quindi martedì. Insigne si prende sempre le responsabilità che gli chiedono. Deve vivere serenamente anche l'addio: per noi non sarà facile perderlo, ma ha già dimostrato il suo valore da calciatore e uomo qui, può girare a testa alta ovunque».