Torino-Napoli, Politano si ferma: affaticamento muscolare

Ancora qualche problema fisico di troppo per il Napoli di Walter Mazzarri, allenatore azzurro che è tornato ieri al lavoro per preparare la sfida del prossimo weekend a Torino contro i granata. Un match in cui non sarà al massimo Matteo Politano, esterno del Napoli che questa mattina a Castel Volturno non si è allenato con i compagni.

Come confermato dal sito ufficiale azzurro, infatti, Politano ha svolto solo lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare. Un problema non grave, certo, e che sarà smaltito nelle prossime ore: non mette in dubbio la presenza dell'esterno romano in campo a Torino - per ora - ma la sua condizione non sarà al cento percento. Ai box ancora Meret e Olivera che hanno svolto terapie.