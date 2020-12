Una sfida delicata quella di questa sera allo Stadio Maradona per il Napoli, ma anche per il Torino, club avversario degli azzurri di Gattuso. La squadra di Giampaolo vive un momento complicato e vuole fare punti per salvare la panchina del suo allenatore: questa mattina la rifinitura granata è andata in scena a Volla, sui campi dell'ASD Micri che ha ospitato Belotti, Izzo e gli altri calciatori del Torino che partecipano alla trasferta.

Questa mattina presso il nostro centro sportivo, abbiamo avuto l'onore di ospitare la rifinitura del Torino Football... Pubblicato da ASD Micri su Mercoledì 23 dicembre 2020

