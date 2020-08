LEGGI ANCHE

Visita a sorpresa a Castelvolturno: Francesco Totti , accompagnato dall'ex compagno della Roma scudettata Vincent Candela, si è recato questa mattina in visita al centro sportivo del Napoli, dove la squadra di Gattuso sta preparando il ritorno degli ottavi di Champions in casa del Barcellona. «Speriamo che il Napoli passi, tutta Italia tifa per il Napoli a Barcellona», ha detto Totti, ai microfoni di Sky, «Come ho trovato Gattuso? In grande forma». Poi l'ex capitano giallorosso ha parlato di Zaniolo. «Capello ha detto che può vincere il Pallone d'Oro? La strada è lunga, ora deve dare continuità alle sue prestazioni».