Prosegue il lavoro del Napoli sull'obiettivo centrocampista e spunta il nome di Tousart, 26 anni, dell'Hertha Berlino: una voce arrivata ieri dalla Germania, un'operazione che coinvolgerebbe Demme più un'eventuale conguaglio per il club tedesco.

Il francese ha giocato nel Lione ed è stato allenato nel 2019-2020 da Garcia, potrebbe quindi essere un profilo giusto per il nuovo tecnico del Napoli: la sua stagione è stata positiva con 3 gol e sei assist nonostante la retrocessione dell'Hertha Berlino. Tousart è legato ancora da due anni di contratto con il club tedesco e questa potrebbe essere l'estate giusta per una sua cessione, mentre Demme che è stato impiegato poco quest'anno e potrebbe tornare in Germania. Il Napoli, comunque, al di là di quello che sarà il futuro dell'ex capitano del Lipsia, a centrocampo farà registrare di sicuro un'uscita, quella del francese Ndombele che tornerà al Tottenham per fine prestito. E Tousart ha le caratteristiche giuste per giocare nel 4-3-3, sia da mezzala, a destra oppure a sinistra, e anche in posizione centrale da playmaker.

Sono diverse i centrocampisti monitorati dal Napoli: gli spagnoli Rodri Sanchez del Betis Siviglia e Gabri Veiga del Celta Vigo, per entrambi è prevista nei contratti una clausola rescissoria intorno ai 40 milioni. Due giovani dal grande talento e molto interessanti anche in chiave futura, tenuti sotto osservazione anche da altri club europei. All'estero seguito anche Kadioglu del Fenerbahçe. E restano sempre vive le idee di Koopmeiners dell'Atalanta e di Samardzic dell'Udinese. Una pedina chiave del centrocampo del Napoli è Zielinski che il contratto in scadenza tra un anno, nel 2024: il polacco ha manifestato la sua voglia di proseguire in maglia azzurra e quest'estate ripartirà la trattativa per arrivare al rinnovo secondo quelli che saranno i parametri fissati dal club azzurro.

Il Napoli perderà Kim, il Bayern Monaco è pronto a pagare tra il primo e il 15 luglio la clausola rescissoria e a far firmare al difensore sudcoreano un contratto fino al 2027. E il club azzurro si guarda già intorno con attenzione per scegliere il suo possibile sostituto: in corsa lo slovacco Hancko del Feyenoord, il giapponese Itakura del Borussia Mönchengladbach, Schuurs del Torino, Scalvini dell'Atalanta.

Gollini non verrà riscattato dall'Atalanta ma il Napoli lavorerà con il club bergamasco sull'ipotesi del prestito, da capire quelli che saranno gli sviluppi. Se non dovesse restare Gollini, un'idea come vice Meret potrebbe essere quella di Audero, il portiere della Sampdoria che è già nel mirino dell'Inter.

Proseguono i contatti tra De Laurentiis e Giuntoli per trovare la soluzione per l'addio anticipato del direttore sportivo che ha il contratto in scadenza tra un anno: si attende la fumata bianca in questi giorni. Giuntoli è nei piani della Juve che potrà chiudere l'operazione solo dopo che il ds azzurro sarà libero contrattualmente dal Napoli.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria, l'ex tecnico della Juventus firma un contratto biennale: oggi la conferenza stampa di presentazione. Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Lecce: ha sottoscritto un accordo annuale con opzione in caso di raggiungimento della salvezza.