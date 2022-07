Napoli, Trapp idea per la porta: ha il contratto in scadenza nel 2024

Nuovo profilo per completare la porta del Napoli. Secondo Sky Deutschland, infatti, gli azzurri sarebbero attenti al futuro di Kevin Trapp, il 32enne portiere tedesco dell'Eintracht Francoforte e nell'organico anche della nazionale tedesca. L'ex Paris Saint Germain ha giocato da protagonista con la squadra tedesca nell'ultima stagione sia in Bundesliga che in Europa League, competizione poi vinta proprio dall'Eintracht e in cui è stato votato miglior portiere.

Il Napoli deve affiancare un nuovo portiere a Alex Meret, che non ha ancora firmato il rinnovo. Proprio per questo sarebbe molto interessato a Trapp vista l'incertezza sul suo futuro: il portiere tedesco ha un contratto in scadenza nel 2024 con l'Eintracht e sarebbe anche disposto a rinnovarlo, ma per ora non ci sono segnali dalla società. Da qui l'interessamento di altri club, come quello azzurro ma anche il Benfica.