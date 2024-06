Trofeo Città di Napoli, omaggio dei baby calciatori al murale di Diego

E' in corso il secondo Trofeo Città di Napoli, torneo di calcio giovanile (dalla categoria 2011 alla 2016) ideato da Luigi Liberti e patrocinato dal Comune di Napoli. Oltre 100 squadre tra le rappresentative nazionali e le migliori scuole calcio della Campania in campo tra calcio e cultura. Visita nel centro storico, con un emozionante momento davanti al murales di Maradona ai Quartieri spagnoli da parte di ragazzi della Roma, della Sampdoria, e del Napoli. Nel Largo Emanuele de Deo, ribattezzato da tempo Largo Maradona, i ragazzi si sono cimentati anche in una gara di palleggi con il Super Santos, poi hanno ricevuto la t-shirt con la poesia del poeta-ingegnere Francesco Terrone dal titolo “Non toccate i bambini” e alcune magliette del brand Napolimania di Marianna Durazzo.