A lungo inseguito dal Napoli, ma il destino di Kostas Tsimikas potrebbe essere in Premier League. Il terzino greco, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, sarebbe a un passo dal trasferimento alcampione di Inghilterra e d'europa ancora in carica, la trattativa si è sbloccata una volta chiusa la stagione dell', eliminato dall'Europa League.era uno dei nomi da tempo presente nella lista di mercato di Giuntoli, un elemento giovane e affidabile con anche discreta esperienza in Europa. La squadra di Klopp sborserà circa 13 milioni di euro per anticipare la concorrenza e regalare finalmente una alternativa a Robertson. Nei prossimi giorni il greco è atteso a Liverpool per le visite mediche.