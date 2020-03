LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Konstantinos Tsimikas supera anche la Manica e approda in Inghilterra, in Premier è infatti ilad aver segnato il nome del terzino greco sull'agenda per la prossima stagione. Un interesse nato dalle eventuali evoluzioni del mercato: le Foxes potrebbero perdere nei prossimi mesi Ben Chilwell, attuale terzino della squadra titolare, e quello perpotrebbe essere un investimento importante in vista dei prossimi anni.Secondo quanto riportato da Leicestershire, gli inglesi resteranno attenti sul mercato nei prossimi mesi ma sanno già di dover superare una agguerrita concorrenza: sul greco dell'Olympiakos, infatti, ci sono già da tempo l'Inter e soprattutto il Napoli , conche nell'ultimo anno ha provato già a portare in azzurro Tsimikas e ha avviato già i contatti con il club greco.