Tuanzebe al Napoli, è ufficiale! Contratto depositato in Lega Calcio

Dopo le firme e le visite delle scorse ore, Axel Tuanzebe è ufficialmente un calciatore del Napoli. Il contratto del difensore inglese è stato depositato questa mattina dal club azzurro in Lega Calcio: Tuanzebe si legherà al Napoli in prestito fino al prossimo giugno. Nell'accordo con il Manchester United - squadra che ne detiene il cartellino - non c'è al momento alcun accordo per diritto o obbligo di riscatto al termine della stagione.

Tuanzebe è stato nelle scorse ore in città per completare l'accordo con il Napoli ed è ripartito questa mattina per l'Inghilterra. In queste ore l'inglese dovrà chiudere le ultime valigie e soprattutto sbrigare gli affari inerenti il visto lavorativo che gli permetterà di giocare in Italia. Nelle prossime ore è già atteso nuovamente a Napoli per il primo contatto con i nuovi compagni e con Spalletti.