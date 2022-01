Tuanzebe al Napoli, affare fatto: c'è l'accordo con il Manchester Utd

Sembra essere a un passo il primo affare di mercato invernale per il Napoli: dalla Premier League sta per arrivare Axel Tuanzebe, classe 1997 cresciuto calcistica mente nelle fila del Manchester United, all'Aston Villa negli ultimi mesi.

Secondo Sky sport, sull'inglesino ci sarebbe già l'accordo tra le parti: un affare da 500mila euro al momento, che il Napoli pagherà allo United per il prestito secco. Al momento non ci sono clausole per il riscatto, ma i due club si aggiorneranno in estate.